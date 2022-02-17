وكانت إدارة الهلال كشفت أمس الأربعاء عن إلغاء الكاف لقراره بالسماح لـ15 ألف مشجع بحضور المباراة التي ستجمع الفريق السوداني بضيفه الأهلي المصري ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لأمجد الكؤوس الإفريقية.
الهلال السوداني يلجأ إلى "كاس" بسبب منع جماهيره من حضور مباراة الأهلي المصري
وكانت إدارة الهلال كشفت أمس الأربعاء عن إلغاء الكاف لقراره بالسماح لـ15 ألف مشجع بحضور المباراة التي ستجمع الفريق السوداني بضيفه الأهلي المصري ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لأمجد الكؤوس الإفريقية.
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