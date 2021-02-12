الهلال السوداني ضيفاً على صن داونز من قبل beIN SPORTS February 12, 2021 18:25 2:36 دقيقة يتأهب السبت الهلال السوداني لمواجهة مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا. تقارير إخبارية الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا صن داونز الجنوب أفريقي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الإصابة تحرم ليستر سيتي من خدمات جيمس جاستن 0:51 دقيقة مباراة دجوكوفيتش تشهد حدثاً فريداً 3:07 دقيقة أتلتيكو مدريد يواجه غرناطة وعينه على النقاط الثلاث 3:03 دقيقة شباب بلوزداد في مواجهة صعبة أمام مازيمبي 2:36 دقيقة الهلال السوداني ضيفاً على صن داونز 2:45 دقيقة قمّة عربية خالصة بين الزمالك ومولودية الجزائر 1:11 دقيقة فابينيو ينضم إلى لائحة المصابين في ليفربول 0:41 دقيقة إياب دور الـ32 بين أرسنال وبنفيكا في اليونان 0:33 دقيقة سيرينا تتأهل بعد عناء وأوساكا تُنهي مغامرة جابر 2:35 دقيقة إنفانتينو: "قطر جاهزة لاستضافة المونديال"