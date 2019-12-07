ويدين النجم الساحلي بفوزه إلى مهاجمه الجزائري كريم العريبي الذي سجل هدفين في الدقيقتين (23 و47) واللاعب حازم الحاج حسن الذي دوّن الهدف الثالث في الدقيقة 91.

وهذا الفوز الثاني تواليا للنجم الساحلي، الساعي الى لقبه القاري الثاني بعد الأول عام 2007، بعدما تغلب على ضيفه الأهلي المصري 1-صفر، فعزز صدارته برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط امام الهلال السوداني والاهلي اللذين افتتحا الجولة الجمعة بفوز الأخير 2-1 في القاهرة.

ونجح النجم في افتتاح التسجيل من أول فرصة بعدما أخطأ دفاع بلاتينوم في تشتيت الكرة فوصلت الى وجدي كشريدة الذي مررها داخل المنطقة وتابعها العريبي برأسه الى يمين الحارس فرانسيس تيزايي (23).

ورد بلاتينوم بتسديدتين صدهما الحارس أشرف كرير، الأولى بعيدة لكلفين مادزونغوي (38)، الثانية من ركلة حرة لغيفي نسيالا (45+1).

وعزز الفريق التونسي تقدمه مطلع الشوط الثاني، وبسيناريو مشابه للهدف الأول اذ وصلت الكرة إلى كشريدة الذي لعبها عرضية قوية تابعها العريبي داخل المرمى (46).

وتراجع النجم نسبياً للحفاظ على النتيجة، فيما واصل الفريق المضيف التسديد من بعيد وتصدى كرير مجدداً لتسديدة من مادزونغوي ببراعة (59)، وتصدت العارضة التونسية لتسديدة رافايل مودوفيوا (81)، وعلى عكس المجريات أطلق البديل الحاج حسن رصاصة الرحمة على فريق بلاتينوم بعدما تابع عرضية البديل الآخر الفنزويلي غونزالو داروين الى الشباك (90+1).