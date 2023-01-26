وجاء في بيان الفريق السوداني: "قرر نادي المريخ خوض مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 بملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية".

وأضاف البيان: "أكمل النادي مساء الخميس الترتيبات مع مسؤولي الملعب والاتحاد الليبي بالتنسيق مع الاتحاد السوداني وتم إبلاغ الاتحاد الافريقي وجاء الرد من "كاف" بالموافقة".

يذكر أن الهلال السوداني قد قرر عدم السماح للمريخ بأداء مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على ملعبه وذلك بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة الفريقين في الدوري المحلي.

ويلعب المريخ السوداني في المجموعة الرابعة رفقة أندية الزمالك وشباب بلوزداد والترجي الرياضي.