وبذلك حصل المريخ على نقطته الأولى في المجموعة بعد أن لقي الخسارة في الجولتين السابقتين، فيما عزز سيمبا صدارته للمجموعة برصيد 7 نقاط.

وسيطر المريخ على المجريات وكان الطرف الأفضل، كما أجبر سيمبا الفائز على الأهلي (1-صفر) في الجولة السابقة، على التراجع الى منطقته للدفاع، وكاد الدولي رمضان عجب أن يفتتح التسجيل إلا أنّ تسديدته من ركلة حرة جاورت القائم (31).



واعتمد سيمبا على المرتدات السريعة التي هددت شباك الحارس منجد أبو زيد الذي أنقذ مرماه من فرصتين خطرتين للمهاجم الكونغولي الديمقراطي كريس موغالو وتسديدة أخرى لصانع الألعاب لاري بواليا.



وتحسن أداء الضيوف في الشوط الثاني، فبادلوا أصحاب الأرض السيطرة والفرص، إلا أنّ النتيجة لم تتغير، برغم بعض الفرص للمريخ التي كانت ترجمة إحداها كافية للظفر بالنقاط الثلاث.

وعقب المباراة مباشرة أعلن المريخ السوداني إقالة مدربه التونسي نصر الدين النابي

مشوار النابي مع المريخ لم يستمر لأكثر من شهر واحد بعدما أخفق الفريق تحت قيادته في تحقيق أي فوز في مجموعات دوري الأبطال حيث يحتل الفريق المركز الأخير في مجموعته بنقطة واحدة بعد خسارتين وتعادل، عقب ذلك أعلن المريخ اتفاقه مع المدرب الانكليزي لي كلارك لاعب نيوكاسل السابق لقيادة الفريق بعقد لمدة موسم واحد.

وفي المجموعة الثانية، وضع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي قدماً في ربع النهائي يعدما أسقط مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 2-1 في لوبومباشي.



وهذا الفوز الثالث توالياً لبطل 2016، ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، وبفارق سبع نقاط أمام الثلاثي الهلال السوداني ومازيمبي وشباب بلوزداد الجزائري الذين يتساوون بنقطتين ويفصل بينهم فارق الأهداف.



وكان الهلال أرغم مضيفه بلوزداد على التعادل الإيجابي 1-1 الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة.



ولم يقدم الفريقان أي شيء في الشوط الأول إذ سيطر التحفظ الدفاعي على أدائهما، لكن الفريق الجنوب إفريقي كشر عن أنيابه في الشوط الثاني حيث كان الأفضل من ناحية السيطرة والفرص لا سيما بوجود "المثلث" الأوروغوياني غاستون سيرينو والدولي ثيمبا زواني ورأس الحربة الناميبي بيتر شالوليلي.



وافتتح شالوليلي التسجيل بتسديدة خادعة من داخل المنطقة اثر تمريرة بينية مميزة من زواني (67)، حاول بعدها الفريق المضيف من الاستفادة من تراجع ضيوفه إلى منطقتهم بغية الحفاظ على تقدمهم، وترجم المخضرم تريسور مابوتو مابي أفضليتهم بإدراك التعادل مستغلاً خطأ في التغطية من الدفاع الجنوب أفريقي إثر تمريرة طويلة من الأوغندي جوزف أوشايا (82).



لكن صنداونز تمكن من خطف هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة عبر ركلة حرة مباشرة سددها لايل لاكاي قوية ارتطمت بالأرض وخدعت حارس مازيمبي المالي إبراهيم مونكورو (90).