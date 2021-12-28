المريخ سيلعب مبارياته البيتية في إثيوبيا من قبل beIN SPORTS December 28, 2021 18:31 1:06 دقيقة كشف عادل أبو جريشة نائبُ رئيس ِنادي المريخ السوداني للشؤونِ الرياضية في تصريحاتٍ خاصة لـbeIN SPORTS أن فريقَهُ سيلعبُ مبارياتهِ في إثيوبيا لتعذرِ إصلاح ِملعبهِ في أم درمان في الوقتِ المناسب. مقابلات المريخ السوداني دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة مانشستر يونايتد يرفض عرضاً من إشبيلية لضم مارسيال 3:56 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 0:45 دقيقة وست هام يستعيد توازنه بفوز عريض على واتفورد 1:06 دقيقة المريخ سيلعب مبارياته البيتية في إثيوبيا 0:38 دقيقة ساوثهامبتون يسقط ضيفه توتنهام في فخ التعادل 1:07 دقيقة دجوكوفيتش لم ينسحب من كأس رابطة المحترفين 0:42 دقيقة الأهلي القطري يضم مهاجم النشامى يزن النعيمات 2:19 دقيقة برشلونة يعلن تعاقده رسمياً مع فيران توريس 1:49 دقيقة مبابي يفوز بجائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب عام 2021 20:50 دقيقة سحب قرعتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي