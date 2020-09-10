ومن المنتظر أن يُلعب ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يومي 16 و17 من أكتوبر المقبل على أن يكون الإياب بعدها بأسبوع ثم يقام النهائي في السادس من نوفمبر.

وبالنسبة لكأس الاتحاد، فيحتضن المغرب نصف النهائي من دور واحد يومي التاسع عشر والعشرين من أكتوبر على أن يقام النهائي يوم السابع والعشرين.

وبالنسبة للموسم المقبل فتنطلق مباريات الدور التّمهيدي للمسابقتـَين يوم السابع والعشرين من نوفمبر كما اتّخذَ الاتّحاد الإفريقي خلال اجتماعـِه عبر تـِقنية الفيديو عـِدّة قرارات تخُص مسابقاتِ الأندية والمنتخباتِ بمختلفِ فـِئاتِها بسبب تداعيّات جائحة كورونا، حيث صادقتِ اللّجنة التنفيذيّة للـكاف على قراراتِ لجنةِ الطّوارئ باستئناف تَصفيات كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021"، وتصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.