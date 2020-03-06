وذكر كاف في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّه تسلّم طلبات رسمية من المغرب وتونس والكاميرون من أجل استضافة نهائي الأبطال.

وتملك الأندية العربية حظوظاً كبيرة في الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعدما اقتراب أربعة منها بشكلٍ كبير من تشكيل أضلاع المربع الذهبي، وهي الأهلي والزمالك المصريين والرجاء والوداد المغربيين بانتظار لقاءات العودة من إياب ربع النهائي.

ويلعب الترجي التونسي مع ضيفه الزمالك الجمعة إياباً (1-3 ذهاباً)، فيما يلتقي السبت النجم الساحلي التونسي مع الوداد البيضاوي (صفر-2)، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية مع الرجاء البيضاوي (صفر-2)، وصنداونز الجنوب إفريقي مع الأهلي (صفر-2).

واقترح المغرب ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وتونس ملعب رادس الأولمبي في العاصمة، فيما عرضت الكاميرون استضافة النهائي على ملعب "جابوما ستاديوم" في مدينة دوالا.

وتقام المباراة النهائية في 29 أيار/مايو المقبل.

وهي المرة الأولى التي يقام فيها نهائي المسابقة القارية العريقة من مباراة واحدة فقط، والأمر ذاته بالنسبة لكأس الاتحاد.

وتقدم المغرب فقط بطلب لاستضافة نهائي كأس الكونفيدرالية، واقترحت المملكة ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة الرباط.

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أنّ قراره سيتخذ في الثاني عشر من الشهر الحالي.