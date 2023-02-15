وذكر نادي الهلال أنّه تلقّى إخطارا رسميّا من الكاف مؤكّدا فيه تمسّكه بقراره السّابق القاضي بحظر التواجد الجماهيريّ في ملعب الجوهرة الزّرقاء معقل نادي الهلال وذلك في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

