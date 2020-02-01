

شاءت الأقدار أن يكون زعيم المسابقة الأهلي المصري هو آخر الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي ليبدأ عشاق المسابقة بترقب مشاهدة قرعة هذا الدور في بث مباشر سيكون متاحاً عبر قنواتنا.

ويمكنكم مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا للدور ربع النهائي في بث مباشر عبر beIN SPORTS يوم الأربعاء المقبل في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



ومع أنّ معظم الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كانت قد عرفت مسبقاً إلا أنّ الدقائق الأخيرة من ختام مباراة الأهلي المصري ومضيفه الهلال السوداني شهدت إثارة حقيقية1-1، إذ كان يكفي صاحب الأرض هدفاً وحيداً ليقصي صاحب الرقم التاريخي بعدد مرات الفوز بالمسابقة (8 مرات).

موعد مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا في بث مباشر الحدث قرعة ربع نهائي أبطال إفريقيا موعد القرعة الأربعاء في الخامس من شباط فبراير 2020 القناة الناقلة beIN SPORTS الإخبارية

وفرضت الفرق العربية نفسها بقوة إذ استحوذت على ستة مقاعد من بين الفرق المتأهلة إلى الدور المقبل رفقة فريق من الكونغو الديمقراطية وآخر من جنوب إفريقيا.

قوانين قرعة ربع النهائي

يلعب أبطال المجموعات الأربع مع أصحاب المركز الثاني، بشرط عدم التقاء فريقين من ذات المجموعة في ربع النهائي، مثال: (لا يمكن أن يلعب الأهلي المصري مع النجم الساحلي في ربع النهائي).

وينص القانون على منع التقاء أحد الفرق التحي احتلت المركز الأول مع فريق آخر احتل المركز الأول في مجموعته.

وتقول قوانين القرعة إن مباراة الذهاب ستلعب على أرض صاحب المركز الثاني على أن يلعب لقاء الإياب في أرض الفريق الذي سيلتقي معه من أصحاب الصدارة.