الشناوي: كان لدينا الإصرار على التتويج باللقب من قبل beIN SPORTS June 11, 2023 23:46 1:40 دقيقة تحدث محمد الشناوي قائد النادي الأهلي المصري وحارسه عن تتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه مؤكداً أن فريقه امتلك العزيمة والإصرار على التتويج باللقب بعد أن خسر أمام الوداد المغربي ذاته في نهائي العام الماضي. مقابلات دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري محمد الشناوي -آخر الفيديوهات 2:54 دقيقة الأهلي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 11:06 دقيقة وقائع تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 1:40 دقيقة الشناوي: كان لدينا الإصرار على التتويج باللقب 0:38 دقيقة محمد عبد المنعم يعبر عن سعادته ويشكر جماهير الأهلي 2:47 دقيقة الخليفي يشيد بالكرة الإفريقية ويعد بمزيد من الدعم 0:28 دقيقة تفينتي يضمن مشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي 0:58 دقيقة رودري أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا 2:12 دقيقة وقائع تتويج دجوكوفيتش بلقبه الثالث في رولان غاروس 8:28 دقيقة دجوكوفيتش يتحدث بعد انتصاره التاريخي 6:03 دقيقة دجوكوفيتش يتوج بلقب رولان غاروس للمرة الثالثة