المواجهة هي الأولى التي تقام على ملعب الهلال في أم درمان بعد أن منع الكاف في وقت سابق الأندية والمنتخبات السودانية من إجراء المباريات على ملاعبها، قبل أن يسمح للهلال بخوض المباريات في معقله إثر استيفاء الشروط المطلوبة لاحتضان المباريات. يشار إلى أن الهلال والأهلي سيتقابلان ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لأهم مسابقات الأندية الإفريقية.

