وسجل سيف فاروق جعفر هدف الزمالك الأول في الدقيقة التاسعة فيما أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 29 وفي الدقيقة 57 قلص رياض بن عياد الفارق بعد إحرازه هدف الترجي الوحيد.

وفي الدقيقة 90+1 انطلق زيزو بهجمة مرتدة سريعة وتوغل من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية على رأس سيف الدين الجزيري الذي طار لها وأسكنها الشباك معلناً ثالث أهداف الفريق المصري.

وأحيا الزمالك آماله بالتأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن حقق فوزه الأول في المجموعة رافعاً رصيده إلى 4 نقاط وان استمر في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام المريخ الرابع.

