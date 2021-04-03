متابعة: مازن الريس

انتصر الزمالك المصري على مضيفه مولودية الجزائر 2-0 اليوم السبت في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال أفريقيا.

وسجّل أهداف مباراة الزمالك ومولودية الجزائر كلّ من يوسف أوباما (7) وشيكابالا (33).

ورفع الزمالك رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن مولودية الجزائر الثاني الذي يواجه الترجي التونسي المتصدر (10) في المرحلة الأخيرة بينما يلاقي الزمالك منافسه تونجيث السنغالي.

ويحتاج الزمالك لخدمة من الترجي في الجولة الأخيرة بالفوز على مولودية الجزائر بالإضافة إلى ضمان نقاطه الثلاث أمام منافسه السنغالي.



التغطية الخاصة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر

(90+3) جنش يتعملق بالتصدي لكرة حشود القريبة جداً.

(90+2) راية التسلل تحرم عبد الله جمعة من الهدف الثالث.

(90+1) تسديدة العلاتي البعيدة تعلو مرمى جنش في محاولة بائسة لتذليل الفارق.

(82) أوباما كان قريباً جداً من قتل المباراة نهائياً لكن كرته تنحرف عن المرمى.

(76) الحظ يحرم مولودية الجزائر من هدف عالمي.

- 10 دقائق تمر بهدوء وسط تماسك لافت من الفريق الضيف.

(61) المغربي بنشرقي يرد بتسديدة بين يدي الحارس.

(60) بلخير يهدر بطريقة لا تصدق فرصة محققة لتذليل الفارق.

(56) ركلة حرة مباشرة من منطقة خطيرة ينفذها حشود وتمر بسلام على مرمى جنش حارس الزمالك.

(53) بلال بن ساحة يجرب حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى.

(51) محمود علاء يبطل مفعول خطورة هجمات المولودية في مناسبتين.

(49) مطالبة مولدية الجزائر بركلة جزاء لا تلقى أذاناً صاغية.

(47) المغربي حميد إحداد يفشل في إضافة الهدف الثالث للزمالك.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بثنائية دون رد.

(38) أوباما يهدر فرصة الهدف الثالث لصالح الزمالك.

هدف (33): شيكابالا يعزز تقدم الزمالك بهدف من تسديدة قوية.

(20) حشود يخترق دفاعات الزمالك لكن احتفاظه المبالغ به بالكرة يفوّت الفرصة على فريقه.

(14) محمد جنش يتألق ويحرم المولودية من إدراك التعادل.

هدف (7): يوسف أوباما يمنح الزمالك التقدم بعد جملة تكتيكية رائعة.

(6) حرّاق كاد يفتتح التسجيل لكن حارس الزمالك في المكان المناسب.

الزمالك يدخل بنوايا هجومية في أول خمس دقائق لكن المولودية لا يريد ترك أي مجال للمفاجأة.

انطلاق المباراة.



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