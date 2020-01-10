وسجل كل من المغربي أشرف بن شرقي (4) ومصطفى محمد (89) ثنائية الفريق المصري.

وفي ذات المجموعة، يلاقي غداً السبت مازيمبي الكونغولي فريق بريميرو دي أغوستو الأنغولي.

ويحتل مازمبي صدارة المجموعة بـ7 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة يأتي الزمالك في مركز الوصافة فيما يملك بريميرو دي أغوستو وزيسكو نقطتين.

وتمكن أصحاب الأرض من التقدم بشكل مبكر بعد بدايتهم الهجومية، عن طريق رأسية لبن شرقي الذي استغل عرضية مواطنه محمد أوناجم (4).

ونشط لاعبو زيسكو هجومياً بحثا عن هدف تعادل واستغلال للتراجع الدفاعي للاعبي الزمالك، لكن دون خطورة على مرمى محمد أبو جبل.

وتراجع إيقاع المباراة مع مرور الوقت، وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وشهد الشوط الثاني ضغطا للاعبي الزمالك لتعزيز التقدم، لاسيما من خلال التحركات عبر الجناحين لمحمد عبد الشافي وحازم إمام.

ونشط مصطفى محمد في النصف الثاني من الشوط، اذ حول عرضية من إمام رأسية إلى جانب القائم الأيمن (67)، ورأسية أخرى لعرضية البديل أحمد سيد "زيزو" جاءت ضعيفة رغم قربه من المرمى (83).

لكن مصطفى نجح في إضافة الهدف الثاني لفريق القلعة البيضاء قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، مستغلاً تمريرة البديل مصطفى فتحي.