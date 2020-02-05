وفي ما يلي مواجهات ربع النهائي:

الأهلي المصري - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

الرجاء البيضاوي المغربي – مازيمبي الكونغولي

الزمالك المصري – الترجي الرياضي التونسي

الوداد البيضاوي المغربي – النجم الساحلي التونسي

وستقام مباريات الذهاب يومي 28 و 29 شباط/فبراير ومواجهات الإياب ستلعب يومي 6و7 أذار/مارس.

وفي نصف النهائي:

الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي و مازيمبي الكونغولي أمام المتأهل من مواجهة الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي.

الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام النجم الساحلي التونسي في مواجهة الفائز من مواجهة الأهلي المصري مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ستلعب مواجهات الذهاب يومي 1و2 أيار/مايو فيما ستقام مباريات الإياب يومي 8و9 من ذات الشهر.

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