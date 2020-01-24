تغطية: فراس بن أحمد

وينتظر الزمالك نتيجة التعادل في مباراة الغد السبت بين زيسكو يونايتد الزامبي وبريميرو دي أغوستو الأنغولي لحسم مصير التأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

وفشل الفريق المصري في "رد الصاع صاعين" للفريق القادم من لوبومباشي بعد انتصار الأخير ذهاباً بثلاثية نظيفة.

ويحتل مازيمبي، الذي بلغ ربع النهائي، صدارة المجموعة بـ11 نقطة فيما يأتي الزمالك في مركز الوصافة بـ8 نقاط ثمّ بريميرو دي أغوستو وزيسكو بنقطتين.

مباراة الزمالك ومازيمبي - التفاصيل والأحداث

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalCAFCL #ZSCTPM pic.twitter.com/9QtCsWxLqj — CAF (@CAF_Online) January 24, 2020

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين

75: تصويبة مصطفى سهلة للحارس غبوهوو

52: الحارس محمد أبو جبل يصد كرة خطيرة لفريق مازيمبي

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

35: رأسية مصطفى محمد كانت قريبة من شباك الفريق الكونغولي

29: رأسية جاكسون موليكا (مازيمبي) تربك حصون الزمالك

19: الإيفواري غبوهوو يواصل رحلة انقاذ شباكه أمام المد الهجومي لفريق الزمالك والذي جسدته تصويبة مصطفى الرائعة

الزمالك يحسن تنفيذ الكرات الثابتة التي تبحث عن رأسيات "الونش" المميزة

08: الحارس الإيفواري سيلفان غبوهوو ينقذ شباكه من كرة يوسف "أوباما" الخطيرة

انطلاق مباراة الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى على أرضية ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

أحمد السيد "زيزو" سيكون أساسياً بدلاً من المغربي بن شرقي في تشكيلة الزمالك المصري.

اللاعب المغربي أشرف بن شرقي يتعرض لاصابة في الحركات الاحمائية وبالتالي لن يشارك في مباراة اليوم أمام مازيمبي.

التشكيلة الأساسية للفريقين | الزمالك - مازيمبي