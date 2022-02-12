وانتفض الزمالك في الشوط الثاني من مباراته مع بيترو أتلتيكو واقتنص تعادلاً ثميناً 2-2 في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأنهى الضيوف الشوط الأول لصالحهم بعد ثنائية من البرازيلي غليسون وفيدينهو (22 و36).

وأدخل الفرنسي كارتيرون كلّ من شيكابالا ويوسف أوباما بين الشوطين ليصنع الأول هدف تذليل الفارق الذي وقّع عليه أوباما (57).

وحاول الزمالك العودة في النتيجة فيما تبقى من وقت لكن سوء الحظ تارة وقلة التركيز تارة أخرى جعله يتأخر بالتعديل حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع 90+5 حين سجّل الونش هدفاً ثميناً جنّب فريقه الخسارة الأولى في دور المجموعات.

ويتصدر الوداد المغربي المجموعة إثر فوزه العريض على ساغرادا الأنغولي 3-0 أمس الجمعة، بينما يتساوى الزمالك وبيترو في المركز الثاني بنقطة لكل منهما.