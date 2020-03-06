تغطية: فراس بن أحمد

وعلى الرغم من الهدف المبكر الذي سجله في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء نفذها الجزائري بلال بن ساحة، عجز الترجي عن مواصلة الحلم بأن يصبح أول فريق يتوج باللقب ثلاث مرات وتعويض خسارته ذهاباً على أرض منافسه المصري 1-3.

وأقيمت المباراة في أجواء مشحونة، وخاضها حامل اللقب بغيابات كثيرة نتيجة العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد القاري ("كاف") على خلفية أحداث شهدتها مباراة الذهاب، أبرزها ايقاف مدربه معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي والقائد خليل شمام والجزائري عبد الرؤوف بن غيث.

ونجح الزمالك الجمعة في الخروج من هذه المواجهة منتصراً، على غرار ما فعل في 14 شباط/فبراير الماضي حين أحرز الكأس السوبر الإفريقية في الدوحة على حساب الترجي بالفوز عليه 3-1.

ويلتقي الزمالك، الساعي إلى التتويج باللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 2002 عندما ظفر به للمرة الخامسة في تاريخه، في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة السبت بين مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي (صفر-2 ذهاباً).

الترجي والزمالك - التفاصيل والأحداث

الترجي - الزمالك | نهاية المباراة بفوز الترجي على الزمالك 1-صفر لكن الفريق المصري استفاد من نتيجة الذهاب 3-1 ليحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

دق 79 الترجي - الزمالك | تصويبة بن حمودة (الترجي) كانت بعيدة

دق 70 الترجي - الزمالك | أبو جبل يتألق ويرد كرة الهوني القوية

دق 63 الترجي - الزمالك | تصويبة بنشرقي أبعدها الحارس بن شريفية بصعوبة

دق 50 الترجي - الزمالك | تصويبة الهوني فوق مرمى الزمالك

دق 46 الترجي - الزمالك | الليبي حمدو الهوني يخترق حصون الزمالك ومحمود علاء يوقفه ويبعد الكرة

الترجي - الزمالك | عودة المباراة في شوطها الثاني

الترجي - الزمالك | نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله الجزائري بن ساحة من ركلة جزاء (1-صفر).

دق 43 الترجي - الزمالك | بعد ركلة الجزاء، فشل الخط الهجومي لفريق الترجي في الوصول إلى مرمى أبو جبل في المقابل لم تشكل الترسانة الهجومية لفريق الزمالك ازعاجاً لرفاق محمد علي اليعقوبي.

دق 26 الترجي - الزمالك | يحاول فريق الزمالك الاقتراب من حصون الترجي بالاعتماد على توغلات المغربي بنشرقي ورفعات عبد الشافي

دق 22 الترجي - الزمالك | حارس الزمالك أبو جبل كاد أن يتسبب في هدف آخر لفريق الترجي عندما فقد توازنه على خط المنطقة لكنه تدارك الموقف وأبعد الكرة من أمام بن ساحة

دق 20 الترجي - الزمالك | مباراة تحت المتوسط لحد الآن

دق 19 الترجي - الزمالك | مباراة يغلب عليها الحذر من الفريقين ويسيطر عليها هاجس النتيجة

دق 5 الترجي - الزمالك | اللاعب الجزائري بلال بن ساحة يفتتح التسجيل للترجي من علامة الجزاء (1-صفر)

دق 4 الترجي - الزمالك | الحكم الجزائري مصطفى غربال يعلن عن ركلة جزاء للترجي بعد لمس محمود علاء الكرة بيده

الترجي - الزمالك | بداية مباراة اياب ربع النهائي على أرضية ملعب رادس في تونس ويذكر أن الفريق المصري انتصر ذهاباً 3-1 في ستاد القاهرة.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

الترجي الرياضي

الزمالك المصري