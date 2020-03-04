الفريق المصري حـط الرحال في تونس بأبرز لاعبيه، يتقدمهم المغربي أشرف بن شرقي والمدافع محمود علاء فضلاً عن متوسط الميدان التونسي فرجاني ساسي.

ومن المقرر أن يجري الفريق المصري حصتين تدريبيـتين بملعب رادس يومـي الأربعاء والخميس، وكان الزمالك قد أخذ الأفضلية في مباراة الذهاب التي فاز بها بثلاثة أهداف لواحد.