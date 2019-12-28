الزمالك يسعى لتعويض خيباته المحليه من قبل beIN SPORTS December 28, 2019 12:30 1:39 دقيقة ضمن منافسات المجموعة الأولى، سيسعى الزمالك المصري إلى الخروج من دوامة نتائجه المخيبة محلياً حين ينزل ضيفاً السبت على زيسكو الزامبي. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا -آخر الفيديوهات 1:58 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:55 دقيقة الوداد يطمح لتجاوز عقبة بيترو أتليتيكو 2:14 دقيقة إتحاد الجزائر يطمح لتجاوز اختبار صن داونز بنجاح 2:09 دقيقة الهلال يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية 0:34 دقيقة كلوب: العمل الذي يقوم به نونو سانتو رائع جداً 1:39 دقيقة الزمالك يسعى لتعويض خيباته المحليه 3:14 دقيقة المرحلة العشرين تنطلق على وقع مواجهات مثيرة 4:57 دقيقة هل يهرب غوارديولا إلى برشلونة أو يوفنتوس؟ 2:01 دقيقة فوز مثير لميامي هيت على بايسرز 1:53 دقيقة الأهلي وبلاتينيوم - التغطية الخاصة