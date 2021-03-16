الزمالك يبحث عن التمسك بحظوظه من بوابة الترجي المتصدر من قبل beIN SPORTS March 16, 2021 13:00 2:56 دقيقة يستقبل الزمالك المصري على ملعب القاهرة الدولي، نظيره الترجي الرياضي التونسي في قمة المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، في مباراة يدخلها كل طرف بوضعية معاكسة للآخر. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الزمالك الترجي -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة إنتر يعلن إصابة دامبروزيو بفيروس كورونا 4:03 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 2:56 دقيقة مباراة الزمالك والترجي – التغطية الخاصة 0:46 دقيقة الأهلي ينتفض أمام فيتا كلوب 4:05 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 0:33 دقيقة رسمياً عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب السويدي 0:40 دقيقة ملعب الفيلودروم يتحوّل إلى مركز تلقيح ضد كورونا 3:21 دقيقة مولودية الجزائر يستقبل تونغيت في مباراة مصيرية 2:56 دقيقة الزمالك يبحث عن التمسك بحظوظه من بوابة الترجي 3:36 دقيقة تعاطف كبير مع دي ماريا وماركينيوس