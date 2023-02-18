وسيطر الرجاء على المباراة منذ بدايتها وأحرز هدف التقدم بعد مرور نصف ساعة فقط عن طريق حمزة خابا (30) وفي الدقيقة 82 تمكن سفيان بنجديدة من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة.

وفي الدقيقة 86 استطاع إسماعيل مقدم أن يحرز الهدف الثالث من ركلة جزاء.

ورفع الرجاء رصيده إلى 6 نقاط علماً أنه فاز في الجولة الأولى على فيبرس الأوغندي (5-0)، ومن جانبه تلقى سيمبا خسارته الثانية على التوالي واستمر في المركز الأخير في المجموعة بدون رصيد.

وضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى سقط فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية على أرضه أمام بيترو أتلتيكو بهدفين مقابل هدف.

وضرب بيترو أتلتيكو بقوة خارج ملعبه محرزاً هدفين عن طريق تياغو أزولاو في الدقيقة 32 وأنديرسون كروز في الدقيقة 64، فيما أحرز إريك كابوي في الدقيقة 82 هدف فيتا كلوب الوحيد.

وتصدر بيترو أتلتيكو ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام شبيبة القبائل فيما تلقى فيتا كلوب خسارته الثانية توالياً.

