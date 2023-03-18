مباراة ينتظر أن يدفع خلالها المدرب التونسي منذر الكبير بالعديد من العناصر البديلة بعد ضمان التأهل إلى ربع نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية.

شاهد مواجهة الرجاء وفيبرس اليوم السبت مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 4 على الساعة 19:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.