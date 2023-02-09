المباراة التي يحتضنها مرَّكب محمد الخامس في الدار البيضاء ستجرى خلف شبابيك مغلقة بسبب عقوبةٍ مسلطةٍ على الرجاء من طرف الكاف.

ويطمح من خلالها الفريقُ البيضاوي إلى تحقيق انطلاقةٍ جيدةٍ يمحي بها الصورةَ الباهتةَ له في آخر مبارتين في الدوري.