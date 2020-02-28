على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، قدّم الرجاء مباراة مميزة أمام خصمه العنيد ووقع هدفين مستحقين عبر كل من بن مالانغو، مهاجم مازيمبي السابق (6) وبدر بانون (78)، ليكبّد زعيم جنوب القارة هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

وسيكون الرجاء حامل اللقب ثلاث مرات أعوام 1989 و1997 و1999 مطالباً باقتلاع بطاقة التأهل من لوبومباتشي بالذات في موعد الإياب السبت المقبل حيث ستكون المواجهة أصعب وفي أجواء أشد حماسية.

وصنعت جمامهير الرجاء كالعادة الحدث بـ"تيفو" مميز كتبوا فيه "نلعبو عليها ونجيبوها" قاصدين من خلال هذا التعبير استهداف اللقب القاري الغائب عن خزائن النادي منذ 21 سنة.

تفاصيل المباراة

قدّم المضيف المغربي مباراة ممتازة، في الشوط الأول إذ استوعب الفريق الضيف الذي يمتاز بقوته عادة، حيث كان مازيمبي أول الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي من دور المجموعات وبلا هزيمة.

وعرف السلامي كيفية غلق المنافس وتضييق المساحات أمامه منافسه عبر الدفع بلاعبي ارتكاز عمر العرجون والكونغولي فابريس نغوما ليكملا خط الدفاع الذي شغله الليبي سند الورفلي والكاميروني فابريس نغاه وبدر بانون وعبد الرحيم شاكير، وأوكل مهمة صناعة اللعب إلى الشاب زريدة وأمامه الثلاثي سفيان رحيمي وعبد الإله الحافيظي ومالانغو الذي واجه فريقه السابق.

ولم يجد الفريق الضيف المتوج باللقب خمس مرات (1967، 1968، 2009، 2010 و2015)، الراحة في تحركاته السريعة فعابه البطء، برغم وجود جاكسون موليكا والزامبي رينفورد كالابا وايساك تشيبانغو في خط الهجوم.

ومن أول كرة سانحة أرسل رحيمي عرضية من ركلة ركنية خطفها مالانغو برأسه وحوّلها إلى القائم الأيمن ومنه إلى الشباك مفتتحا التسجيل في شباك زميله السابق الحارس الإيفواري سيلفان غبوهو (6).

وسدّد العرجون كرة من داخل المنطقة ردّها غبوهو بقبضتيه (16)، ولاقى لاعبو مازيمبي صعوبة في الوصول إلى مرمى الحارس أنس الزنيتي، وكان أول تهديد للمرمى المغربي من تسديدة لكالابا علت العارضة (27).

وعزز السلامي جبهته الهجومية عندما دفع بقائد الفريق محسن متولي، فتحركت الخطوط على نحو أسرع ولا سيما في المرتدات السريعة، في المقابل اندفع الفريق الكونغولي إلى الهجوم أكثر من دون فعالية حقيقية حيث كان الدفاع المغربي يقظاً.

وبعد سجال بين الفريقين تمحور في وسط الملعب أرسل البديل متولي كرة عرضية تطاول لها المدافع المتقدم بانون وأودعها برأسه في الزاوية اليسرى لمرمى مازيمبي (79).

وكاد رحيمي أن يحرز الهدف الثالث عندما سدّد كرة ساقطة بسبب خروج غبوهو من مرماه لكنها ذهبت بجانب المرمى (86)، لتنتهي بعد ذلك المواجهة على فوز رجاوي مطمئن في انتظار امتحان الإياب الصعب على الأراضي الكونغولية.