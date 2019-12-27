وتمكن كل من الكونغولي بين مالونغو (51) وسفيان رحيمي (54) من تسجيل هدفي المباراة.

وفي ذات المجموعة، تعادل الترجي الرياضي التونسي، حامل اللقب، مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي سلبياً.

ويحتل الترجي صدارة المجموعة بـ7 نقاط ثم الرجاء الرياضي في مركز الوصافة بـ6 نقاط وشبيبة القبائل في المرتبة الثالثة بـ3 نقاط فيما يأتي الفريق الكونغولي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.



مباراة الرجاء وشبيبة القبائل - التفاصيل والأهداف

نهاية المباراة بفوز الرجاء الرياضي على شبيبة القبائل 2-صفر

82: محاولة خطيرة للفريق الجزائري، كرة تافني تجد القائم

66: رحيمي يقوم بعمل كبير ويضع مالونغو أمام شباك خالية لكن الأخير يهدر هدفاً ثالثاً بطريقة غريبة

58: "اعصار هجومي" من فريق الرجاء، نناح يتجاوز الحارس وكرته في الشباك الصغيرة

54: سفيان رحيمي يقتنص هدفاً ثانٍ للكتيبة الرجاوية (2-صفر)

51: الكونغولي مالونغو يخدع الحارس بن بوط ويفتتح التسجيل لأصحاب الأرض (1-صفر)

عودة المباراة في شوطها الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

36: تصويبة أمير البلايلي (شبيبة القبائل) كانت سهلة لحارس الرجاء أنس الزنيتي.

27: تصويبة أيوب نناح (الرجاء) كانت ضعيفة.

14: رأسية الكونغولي مالونغو كانت سهلة لحارس الشبيبة أسامة بن بوط.

12: أول محاولة للفريق المغربي من سفيان رحيمي على حصون الفريق القادم من الجزائر.

المباراة تندرج ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

بداية الدربي المغاربي على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

التشكيلة الاساسية للفريقين: