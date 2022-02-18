ووقّع محمد زريدة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71.
ورفع الفريق المغربي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.
في المقابل تجمّد رصيد وفاق سطيف عند 3 نقاط بالتساوي مع أمازولو الجنوب إفريقي الفائز على حوريا كوناكري الغيني متذيل الترتيب بهدف نظيف.
ووقّع محمد زريدة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71.
ورفع الفريق المغربي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.
في المقابل تجمّد رصيد وفاق سطيف عند 3 نقاط بالتساوي مع أمازولو الجنوب إفريقي الفائز على حوريا كوناكري الغيني متذيل الترتيب بهدف نظيف.
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