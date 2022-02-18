ووقّع محمد زريدة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71.

ورفع الفريق المغربي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

في المقابل تجمّد رصيد وفاق سطيف عند 3 نقاط بالتساوي مع أمازولو الجنوب إفريقي الفائز على حوريا كوناكري الغيني متذيل الترتيب بهدف نظيف.