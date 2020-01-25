وكانت النتيجة كافية للفريق المغربي ليلحق بركب المتأهلين وبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 15 عاما، بعدما كان منافسه التونسي حامل اللقب في الموسمين الماضيين قد تأهل قبل خوض المباراة بسبب فوز فيتا كلوب على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري 4-1 في كينشاسا.

الرجاء يعود بالتأهل

رفع مناصرو الترجي لافتة كبيرة كتب عليها "إفريقيا تحت السيطرة"، والأمر عينه انعكس على الأجواء، إذ دانت السيطرة لفريق "الدم والذهب" إلا انه لم يشكل أي خطورة على مرمى حارس الفريق المغربي أنس الزنيتي، برغم اعتماد المدرب معين الشعباني على الثلاثي الهجومي بلال بن ساحة والليبي حمدو الهوني وطه ياسين الخنيسي من خلفهم عبد الرؤوف بن غيث.

لكن الفريق افتقد الى أنيس البدري الذي انتقل للاحتراف في الدوري السعودي.

في المقابل أدرك مدرب الرجاء جمال السلامي أن اللقاء سيكون صعباً على فريقه لأن الترجي يجيد استغلال عاملي الأرض والجمهور، كما أنه يفتقد إلى عدد من اللاعبين الأساسيين لا سيما المدافع عبد الرحيم الشاكير ومحمود بنحليب وعبد الإله الحافيظي وحميد احداد.

لهذا السبب اعتمد على التكتل في الخلف مع الانطلاق بالمرتدات السريعة بوجود القائد محسن متولي والمهاجم "القناص" بن مالانغو.

وطالب الفريق التونسي بركلة جزاء إثر تعرض بن ساحة للمسك من العرجون لكن الحكم الغامبي بكاري غاساما أمر بمتابعة اللعب (20). وإزاء الضغط من الترجي أرسل إيهاب المباركي كرة عرضية حولها عبد الرؤوف بن غيث برأسه باتجاه المرمى، فارتطمت بمدافع الرجاء بدر بانون وغيرت اتجاهها لترتد من القائم الأيسر إلى شباك الحارس أنس الزنيتي (32).

واحتاج "النسر الأخضر" إلى أربع دقائق بعد انطلاق الشوط الثاني ليقتنص هدف التعادل عبر فابريس نغاه من تسديدة بعيدة صاروخية حاول حارس الترجي معز بن شريفية صدها لكنها ارتدت من العارضة إلى الشباك (49).

الترجي يحطم رقم الأهلي

وتحسن أداء الرجاء نسبياً وبادل الترجي الهجمات، إلا أن فرص الفريقين غابت عنها الخطورة، حتى الدقيقة 67 عندما رفع متولي الكرة من ركلة ركنية إلى أمام مرمى بن شريفية فارتدت الكرة من الإيفواري فوسيني كوليبالي لتتهيأ أمام بدر بانون الذي سددها صاروخية لا ترد في سقف المرمى.

ودفع الشعباني بالمهاجم فادي بن شوق بدلاً من الخنيسي لتنشيط الهجوم، ومن أول لمسة سدد بن شوق كرة قوية في أقصى الزاوية اليمنى بعيداً عن متناول الزنيتي إثر تحضير بالرأس من محمد علي اليعقوبي (81)، ليبقى الترجي من دون خسارة قارية للمباراة العشرين توالياً، محطما الرقم القياسي المسجل باسم الأهلي المصري.

ويتصدر الترجي برصيد 11 نقطة أمام الرجاء الذي رفع رصيده إلى 8 نقاط، ويأتي فيتا كلوب ثالثاً بأربع نقاط بفارق المواجهات أمام القبائل.

