سيطر الرجاء تماماً على أحداث اللقاء الذي أقيم في ملعب 26 مارس في العاصمة المالية باماكو وافتتح وليد الصبار التسجيل للفريق المغربي في الدقيقة 6 وأضاف محمد النهيري الهدف الثاني في الدقيقة 42 ثم عاد الصبار وأحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 63.

وضيق بابي عبدو ندياي الفارق بتسجيله هدف حوريا الوحيد في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة حالتي طرد إذ حصل موسى كامارا لاعب حوريا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 26 فيما طرد جمال حركاس مدافع الرجاء في الدقيقة 84.

وبات الرجاء أول المتأهلين رسمياً إلى ربع نهائي البطولة بعد أن رفع رصيده إلى النقطة الثانية عشرة "العلامة الكاملة"، علماً بأن الفريق المغربي فاز في 4 مباريات مسجلاً 13 هدفاً واهتزت شباكه مرة واحدة.

