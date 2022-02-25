الرجاء من أجل العلامة الكاملة من قبل beIN SPORTS February 25, 2022 09:20 2:53 دقيقة يسعى الرجاء الرياضي لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف حوريا كوناكري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية. تقارير إخبارية الرجاء البيضاوي المغربي دوري أبطال أفريقيا -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة الرجاء من أجل العلامة الكاملة 5:10 دقيقة موقعة سودانية خالصة بين المريخ والهلال 3:15 دقيقة وفاق سطيف من أجل العودة بنتيجة إيجابية 4:58 دقيقة برشلونة يستعرض ويتخطّى عقبة نابولي بنجاح 4:53 دقيقة رينجرز يُقصي دورتموند من الدوري الأوروبي 3:37 دقيقة ريال بيتيس يقتنص بطاقة التأهل من زينيت 1:53 دقيقة الوكرة يعزز مركزه الثالث بفوز كبير 0:31 دقيقة أتالانتا يؤكد أحقيته بالعبور إلى ثمن النهائي 0:47 دقيقة بورتو يجبر لاتسيو على التعادل ويعبر للدور القادم 2:39 دقيقة سلتيك يودّع دوري المؤتمر الأوروبي