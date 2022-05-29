الجماهير المصرية تواصل توافدها إلى المغرب من قبل beIN SPORTS May 29, 2022 11:39 2:34 دقيقة من أجل مساندة النادي الأهلي، تواصل الجماهير المصرية توافـدها من مصر إلى المغرب وكذلك الجاليات المصرية في أوروبا إضافة إلى المصريين المقيمين بالمغرب و ذلك للحصول على تذاكِر النهائي بين الأهلي و الوداد الذي يحتضنـُه مركبُ محمّد الخامس بالدار البيضاء. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة القادري يعرب عن فخره بقيادة تونس في مونديال قطر 2:34 دقيقة الجماهير المصرية تواصل توافدها إلى المغرب 1:36 دقيقة موسيماني يشدد على أهمية التتويج باللقب 1:44 دقيقة الركراكي سعيد بمواجهة موسيماني في النهائي 3:20 دقيقة الدار البيضاء تعيش أجواء استثنائية قبل النهائي 1:33 دقيقة بنزيمة: "لقد صنعنا التاريخ" 4:21 دقيقة أبو تريكة ينصح صلاح ويدعمه بعد نهائي أبطال أوروبا 1:36 دقيقة فينيسيوس: "قاتلنا من أجل الوصول لهذه اللحظة" 2:01 دقيقة كورتوا: "شعور لا يوصف أن أفوز بدوري أبطال أوروبا" 1:38 دقيقة "أنشيلوتي: يجب أن تقرأ المباراة بشكل جيد"