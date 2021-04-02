سقط الهلال السوداني في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الجمعة في أم درمان بحضور نحو 3 آلاف متفرج، وذلك في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، فيما ابتعد ماميلودي صن داونز الذي كان ضامناً تأهله إلى ربع النهائي، في الصدارة برصيد 13 نقطة.

ولعب الضيوف بتشكيلة احتياطية، وكان الأبرز من الأساسيين المهاجم الأوروغوياني غاستون سيرينو حيث أراد المدرب منغكيثي منكوبا منح الراحة للفريق بعد ضمان التأهل في الجولة السابقة.

أما الهلال، فاعتمد مدربه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو على لاعبيه الدوليين لا سيما الحارس علي ابوعشرين ولاعب الوسط السموال ميرغني والمهاجم محمد عبد الرحمن وإلى جانبه عيد مقدم.

وتألق الحارس الجنوب إفريقي ريكاردو غوس باكراً عندما تصدى لتسديدة لاعب الوسط السوداني نصر الدين الشغيل البعيدة (2)، وكاد هلومفو كيكانا أن يضع الضيوف في المقدمة إلا أن تسديدته مرت بجانب مرمى الهلال (4).

وتوغل عبد الرحمن الملقب بالغربال من بين مدافعي صن داونز إلا أن تسديدته جاءت ضعيفة بين يدي الخارس مفوتاً على فريقه فرصة افتتاح التسجيل (16).

وتابع أصحاب الأرض خطورتهم على مرمى غوس، وسدد فارس عبد الله كرة زاحفة من خارج منطقة الجزاء سيطر عليها الحارس الجنوب إفريقي (18)، ثم تصدى القائم الأيسر لتسديدة أبو عاقلة عبد الله قبل أن يتابعها فارس عبد الله برأسه إلى خارج الملعب (34).

ولم يتوقف مسلسل إهدار الفرص، إذ توغل محمد عبد الرحمن مجدداً لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيسر (41)، كما أمسك غوس الكرة قبل اختراقها شباكه إثر رأسية الشغيل (45+2).

وتابع الهلال أفضليته في النصف الثاني من اللقاء، إلا أن مهاجميه واصلوا إضاعة الأهداف حيث أصاب عيد مقدم القائم الأيمن لمرمى الضيوف (49).

ونظم ماميلودي دفاعه على نحو محكم مانعا وصول مهاجمي الفريق الأزرق بسهولة نحو منطقته، مقابل الاعتماد على المرتدات الخاطفة التي كادت أن تسفر عن هدف قاتل لولا تدخل العارضة التي نابت عن الحارس أبوعشرين بعدما صدت تسديدة كيكانا البعيدة (81).