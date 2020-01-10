ويحتل الترجي الرياضي التونسي، الذي يلعب غداً السبت في ضيافة فيتا كلوب الكونغولي، صدارة المجموعة بـ7 نقاط وبفارق المواجهات يأتي الرجاء في مركز الوصافة فيما يحتل شبيبة القبائل المرتبة الثالثة بـ4 نقاط وفيتا يتذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

وفرض حارس الرجاء أنس الزنيتي نفسه نجماً للشوط الأول، بعدما وقف سداً منيعاً أمام ضغط أصحاب الأرض وفرصه المتعددة.

وأطبق شبيبة القبائل على المجريات بعدما اعتمد مدربه الفرنسي هوبير فيلود على رزقي حمرون وحمزة بنوح ورضا بن سايح وخلفهم صانع الألعاب توفيق عدادي، لكن الفريق وقع مجدداً ضحية ضعفه الهجومي بعدم التسجيل للمباراة الثالثة توالياً في مختلف المسابقات.

في المقابل خاض مدرب الرجاء جمال السلامي اللقاء بدفاع قوي مع الاعتماد على المرتدات السريعة بوجود الكونغولي الديمقراطي بن مالانغو و"مايسترو" الفريق محسن متولي، في غياب عدد من لاعبيه المصابين.

وشهدت اللحظات الأخيرة توتراً مع مطالبة شبيبة القبائل بركلة جزاء على خلفية لمسة يد على مدافع الفريق المغربي عمر العرجون، لكن الحكم الرواندي لويس هاكيزيمانا لم يحتسبها (90+1).



مباراة شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي - التفاصيل

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

85: رأسية بن سايح سهلة للحارس الزنيتي.

64: محسن متولي (الرجاء) يضيع فرصة افتتاح التسجيل بعد انفراده بالحارس بن بوط

62: تصويبة البلايلي بعيدة عن شباك الرجاء البيضاوي

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

38: بن سايح يعود لتهديد شباك الفريق المغربي بتصويبة من داخل منطقة العمليات بعد ركنية إلا أن حارس الرجاء كان في المكان المناسب.

30: مد الشبيبة على حصون الرجاء يتواصل، تصويبة جمعة مسعود يردها الحارس الزنيتي ورأسية حمرون فوق الخشبات الثلاثة.

22: بن سايح يهدر فرصة افتتاح التسجيل لأصحاب الدار بعد خروج غير دقيق لحارس الرجاء أنس الزنيتي.

الرجاء البيضاوي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط (خلف الترجي المتصدر 7 نقاط) في المقابل يأتي شبيبة القبائل ثالثاً بـ3 نقاط.

المواجهة "ملتهبة" منذ البداية

بداية مباراة الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة

التشكيلة الأساسية للفريقين: