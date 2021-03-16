متابعة - أحمد النفيلي

أقيمت المباراة في استاد القاهرة الدولي، وتمكن الترجي من انتزاع الفوز الغالي عبر هدف أحرزه جناحه الليبي حمدو الهوني في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

وانفرد الترجي تماماً بالصدارة برصيد 10 نقاط بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة، فضمن بالتالي التأهل إلى ربع النهائي بينما تجمد رصيد الزمالك وصيف حامل اللقب عند نقطتين فقط وأصبح على أعتاب وداع البطولة من دور المجموعات.



الزمالك والترجي - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 90 + 4- حكم اللقاء الكونغولي جان جاك ندالا نغامبو أطلق صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز الترجي على مستضيفه الزمالك بهدف نظيف.

لدقيقة 89 - يوسف أوباما أضاع فرصة محققة للتعادل بعد أن انفرد بالمرمى ثم سدد الكرة فوق العارضة بغرابة.

الدقيقة 86 - بن شرقي كاد أن يدرك التعادل للزمالك من تسديدة أرضية خاطفة إلا أن حارس الترجي أخرج الكرة ببراعة إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 73 – حمدي النقاز ظهير الترجي ولاعب الزمالك السابق، لعب دور البطولة وانطلق بالكرة من الجانب الأيمن متخطياً لاعبي الفريق المصري في هجمة مرتدة سريعة ثم مرر كرة رائعة لحمدو الهوني الذي سددها أرضية بشكل مباشر سكنت الشباك معلنة هدف التقدم للفريق التونسي.

الدقيقة 64 – عبد الباسط خالد يضيع فرصة ذهبية للتسجيل بعد أن غافل دفاع الزمالك وانفرد تماماً بجنش إلا أن حارس الزمالك خرج في توقيت رائع وأبعد الكرة منقذاً مرماه من هدف محقق.

الدقيقة 62- أفضل ظهور هجومي للزمالك في اللقاء، يوسف أوباما انطلق من الجانب الأيسر ورفع كرة عرضية متقنة ارتقى لها فرجاني ساسي وسددها برأسه أمسكها بثبات وثقة بن مصطفى.

الدقيقة 59 – الزمالك يضغط بقوة على دفاع الترجي، يوسف أوباما لاحت له فرصة سانحة للتهديف داخل منطقة الجزاء إلا أنه تخلص من الكرة بغرابة.

الدقيقة 50 – الزمالك أفضل في الشوط الثاني، حصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الترجي انبرى لها بن شرقي وسدد الكرة صوب المرمى رائعة، إلا أن حارس الترجي بن مصطفى أخرج الكرة بمهارة وثقة منقذا مرماه من تلقي أول أهداف اللقاء.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني، والزمالك يجري تغييراً هجومياً بخروج أسامة فيصل ونزول إمام عاشور.

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الزمالك والترجي

الدقيقة 41 - أخطر فرص اللقاء، كرة بينية متقنة من العمق تخترق دفاعات الزمالك وتصل إلى المنطلق حمدو الهوني الذي انفرد تماماً بجنش حارس الزمالك إلا أن الأخير خرج في التوقيت المناسب وأبعد الكرة منقذاً مرماه من هدف محقق.

الدقيقة 37 – الظهور الحقيقي الأول للزمالك هجوميا، عبد الله جمعة مرر الكرة لبن شرقي الذي رفعها رائعة ومخادعة داخل منطقة الجزاء، خرج لها في التوقيت المناسب فاروق بن مصطفى حارس الترجي وأبعدها من الوضع طائراً.

الدقيقة 25 – الترجي إلى الآن هو الأفضل في المباراة والهوني يواصل انطلاقاته المؤثرة من الجبهة اليسرى ويتفوق بشكل واضح على أحمد عيد ظهير الزمالك الأيمن.

الدقيقة 15 – الزمالك يسعى للاختراق من العمق عن طريق تمريرات أشرف بن شرقي وتحركات أحمد سيد زيزو، والترجي يعتمد بشكل واضح على الهجمات المرتدة من الجانب الأيسر، والخطورة لا تزال بعيدة عن المرميين.

الدقيقة 8 – حمدو الهوني جناح الترجي ينطلق من الجبهة اليسرى ويرفع كرة عرضية متقنة إلا أن محمود جنش حارس الزمالك يلتقط الكرة بمهارة.

الدقيقة 5-بداية نشيطة واندفاع هجومي من الترجي بحثاً عن مباغتة الزمالك بهدف مبكر إلا أن دفاع الفريق الأبيض تعامل مع الموقف سريعاً، وأبعد الخطورة عن مرماه.

الدقيقة الأولى – انطلاق المواجهة الكبرى بين الزمالك والترجي في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة، مواجهة يسعى من خلالها الزمالك إلى الخروج من المأزق وتحقيق أول فوز له في المجموعة بعد تعادلين وخسارة أمام الترجي تحديداً، بينما يتطلع الترجي إلى أن يحافظ على سجله خالياً من أي هزيمة.

تشكيلة الزمالك

تشكيلة الترجي