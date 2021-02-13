خطف الترجي ثلاث نقاط غالية من ضيفه تونغيث بعد الفوز عليه 2-1 اليوم السبت في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ونجا الترجي من كمين الفريق الضيف الذي كان السبّاق في التسجيل مع الدقيقة الثالثة والثلاثين بفضل الغامبي سيلا.

وعدّل الترجي النتيجة من ركلة جزاء نفذها طه الخنيسي مع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يسجل بديله الغاني خالد عبد الباسط (73).

وكانت مباراة مولودية الجزائر والزمالك المصري ذمن ذات المجموعة انتهت بالتعادل السلبي.

وضمن المجموعة الثانية عاد شباب بلوزداد الجزائري بنقطة من ميدان مضيفه مازيمبي الكونغولي عقب التعادل 0 - 0.