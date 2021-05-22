وقلب الترجي الطاولة على شباب بلوزداد الجزائري، فبعد خسارته ذهاباً صفر-2، حقق النتيجة ذاتها إياباً ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق التونسي 3-2.

لم يمنح الترجي خصمه أي فرصة، حيث بدأ ضاغطاً بقوة إذ أشرك المدرب التونسي معين الشعباني تشكيلة هجومية مفضلاً الغاني خالد عبد الباسط بدلاً من طه ياسين الخنيسي المصاب، وإلى جانبه الليبي حمدو الهوني وأنيس البدري مع غيلان الشعلالي كلاعب حر خلف المهاجمين وصانع الألعاب محمد علي بن رمضان.

في المقابل اعتمد المدرب الصربي لشباب بلوزداد زوران مانولوفيتش على اقفال منطقته مع تضييق المساحات أمام المد التونسي، والاعتماد على المرتدات السريعة عبر لاعب الوسط أمير سعيود والمهاجم الصريح حمزة بلحوال.

وسدد عبد الباسط كرة صاروخية أنقذها الحارس الجزائري توفيق موساوي (7)، وحرم القائم الفريق التونسي من هدف السبق إثر كرة مرتدة بالخطأ من شعيب قداد (8)، ومرت تسديدة الشعلالي القوية فوق مرمى موساوي (25).

وانتظر بلوزداد إلى الدقيقة 28 ليهدد مرمى معز بن شريفية لأول مرة عبر تسديدة زكريا دراوي البعيدة مرت بجانب المرمى، ومن مرتدة سريعة مرر سعيود كرة عرضية أمام المرمى سددها بلحوال فوق المرمى المشرع (30)، وتألق موساوي مجدداً في ابعاد تسديدة قائد الترجي خليل شمام إلى ركنية (39).

وواصل الترجي سيطرته المطلقة مقابل تراجع لاعبي بلوزداد بالكامل إلى منطقتهم، وكاد بن رمضان أن يغافل الحارس موساوي الذي تصدى لتسديدة التونسي ببراعة (57).

واستعان فريق "باب سويقة" بأسلحته الجزائرية اذ أشرك الشعباني الثنائي الياس الشتي وعبد الرؤوف بن غيث أملاً في تنشيط هجومه، وهذا الأمر أثمر عن فك شيفرة مرمى بلوزداد عندما خطف الشتي الكرة من الدفاع الجزائري وأرسل كرة عرضية حولها عبد الباسط براسه لترتد من عارضة المرمى الفريق الزائر فروضها البديل الآخر بن غيث وسددها في الزاوية البعيدة عن متناول الحارس موساوي (68).

ومنح الهدف المعنويات لأصحاب الأرض الذين تابعوا أفضليتهم، ومن ثغرة أخرى أضاف بن رمضان الهدف الثاني للترجي من تسديدة بعيدة أسكنها المقص الأيسر لمرمى بلوزداد (86) لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وتوقفت المباراة بعد الهدف الثاني لدقائق بسبب إشكال بين لاعبي الفريقين.

وكان الشعباني قد أشرك الحارس المتخصص فاروق بن مصطفى، وكان خياره صائباً اذ تصدى الحارس البديل لركلتي عادل دجرار وشمس الدين نساخ كما أصاب أمير سعيود القائم، في المقابل أضاع غيلان الشعلالي ركلته بينما سجل للترجي كل من بن رمضان وأنيس البدري وبن غيث.

ويلاقي الترجي الرياضي التونسي فريق الأهلي المصري في نصف النهائي.