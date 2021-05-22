الترجي يستضيف شباب بلوزداد في قمة عربية مرتقبة من قبل beIN SPORTS May 22, 2021 12:33 3:18 دقيقة سيكون ملعبُ رادس في العاصمةِ التونسية مَسرحا لحوار عربي مثير، بين الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري المتقدِمِ ذهابا بهدفين دون مقابل، من أجلِ حسم بطاقةِ العبور للدور قبلِ النهائي من دوري أبطال إفريقيا. تقارير إخبارية شباب بلوزداد الترجي دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة يوم الحسم في الدوري الإسباني - التغطية الخاصة 0:50 دقيقة تولوز يصعد لخوض ملحق الصعود للدرجة الأولى 4:08 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين الوداد والمولودية 3:18 دقيقة الترجي يستضيف شباب بلوزداد في قمة عربية مرتقبة 3:23 دقيقة برشلونة يختتم موسمه بمواجهة إيبار 0:38 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين ليفانتي وقادش 2:34 دقيقة آخر المستجدات بشأن أولمبياد طوكيو 0:54 دقيقة التقارير تجمع على طلب كاين الانتقال من توتنهام 2:21 دقيقة إنفانتينو يدعو لإصلاح شامل للروزنامة الدولية 0:31 دقيقة إنتر يرسم طريق الخروج من الأزمة المالية