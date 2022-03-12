وسجل كل من الجزائري عبد القادر بدران (66) ومحمد علي بن رمضان (77) هدفي الترجي.

ويحتل الترجي صدارة المجموعة بـ8 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد الوصيف فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثالث بـ3 نقاط ثم جوانينغ غالاكسي بنقطة وحيدة.

