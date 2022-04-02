وسجل كل من صابر بوغرين (13) والنيجري أنايو إيوالا (17) هدفي الفريق التونسي فيما كان هدف شباب بلوزداد بواسطة حسام الدين مرزيق في الدقيقة الثانية.

وتمكن الترجي من الاستحواذ على الصدارة بـ14 نقطة فيما بقي شباب بلوزداد في مركز الوصافة بـ11 نقطة.

