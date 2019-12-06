في ملعب رادس بالعاصمة التونسية، فرض صاحب الأرض الطامح لأن يكون أول فريق يحرز اللقب ثلاث مرات متتالية، والخامس في تاريخه، سيطرته المطلقة على المجريات ولا سيما في الشوط الأول بينما حاول شبيبة القبائل الاعتماد على المرتدات الخاطفة التي اكتست الخطورة رغم قلتها.

ودوّن الهدف الوحيد لفرق "الدم والذهب" نجمه أنيس البدري في الدقيقة 77 من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه.

وخاض الترجي الاختبار الأخير قبل السفر الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مسابقة كاس العالم للأندية، التي تنطلق في 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهي مشاركته العالمية الثالثة بعد 2011 و2018.

وتصدر الترجي المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن ملاحقيه شبيبة القبائل والرجاء المغربي، هذا الأخير الذي عاد بفوز ثمين للغاية من أرض فيتا كلوب الكونغولي، متذيل المجموعة برصيد خال، بهدف دون رد.

على ملعب "الشهداء" في كينشاسا، منح سفيان رحيمي هدف الفوز لفريق الرجاء في الدقيقة 48 من تسديدة محكمة من خارج المنطقة، وحمل هدف رحيمي الرقم 172 للرجاء في 123 مباراة في المسابقة الإفريقية العريقة التي توج بلقبها ثلاث مرات أعوام (1989 و1997 و1999)، ليستعيد النادي المغربي الثقة والتوازن بعد خسارته الافتتاحية على أرضه أمام بطل المسابقة في آخر نسختين، الترجي، بنتيجة (0-2).

كما يعدّ هذا الفوز الثاني للرجاء البيضاوي في خمس مواجهات أمام فيتا كلوب بينها أربع في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي آخرها مواجهتا الدور النهائي عام 2018 عندما فاز الرجاء 3-صفر ذهابا وخسر 1-3 إياباً وتوّج باللقب.