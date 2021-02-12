الترجي يتأهب لمواجهة تونغيث في دوري الأبطال من قبل beIN SPORTS February 12, 2021 22:36 2:46 دقيقة يستعد الترجي الرياضي التونسي لخوض غمار مسابقة دوري أبطال إفريقيا السبت عند مواجهة ضيفه تونغيث السينغالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الترجي الرياضي -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة الوحيشي يخلف اليعقوبي في تدريب الإفريقي التونسي 2:46 دقيقة الترجي يتأهب لمواجهة تونغيث في دوري الأبطال 2:56 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين الزمالك ومولودية الجزائر 0:38 دقيقة الإصابة تحرم ليستر سيتي من خدمات جيمس جاستن 0:51 دقيقة مباراة دجوكوفيتش تشهد حدثاً فريداً 3:07 دقيقة أتلتيكو مدريد يواجه غرناطة وعينه على النقاط الثلاث 3:03 دقيقة شباب بلوزداد في مواجهة صعبة أمام مازيمبي 2:36 دقيقة الهلال السوداني ضيفاً على صن داونز 2:45 دقيقة قمّة عربية خالصة بين الزمالك ومولودية الجزائر 1:11 دقيقة فابينيو ينضم إلى لائحة المصابين في ليفربول