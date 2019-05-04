وكان الترجي التونسي فاز ذهابا في الملعب الأولمبي برادس بهدف دون رد حققه الجزائري يوسف البلايلي.

وبلغ فريق "باب سويقة" المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي والثامن في تاريخ مشاركاته في هذه المسابقة.

وكان مازيمبي الكنغولي حامل اللقب خمس مرات هو الاكثر خطورة في هذه المباراة لكن محاولاته الهجومية اصطدمت جلها بتألق الحارس الدولي معز بن شريفية.

والتعادل هو الاول للترجي التونسي في هذه المسابقة التي حقق فيها ست انتصارات ولم يذق فيها طعم الخسارة حتى الآن.

يذكر أن الترجي توج باللقب ثلاث مرات سابقة في أعوام 1994 و2011 و2018.

وسيلتقي الترجي التونسي في النهائي الذي سيكون عربيا خالصا مع الوداد البيضاوي المغربي المتعادل بدوره سلبيا مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والمستفيد من فوزه ذهابا 2-1.

تفاصيل اللقاء

نهاية المباراة بتأهل الترجي التونسي للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

د90+2- العارضة تتكفل بصد الكرة عوضا عن معز بن شريفية وتحرم مازيمبي من تحقيق هدف ثمين.

د 77- تغيير ثان للترجي التونسي بخروج انيس البدري ودخول النيجيري جونيور لوكوسا

د67- يواصل معز بن شريفية رجل المباراة دون منازع تالقه امام هجوم مازيمبي.

-بحثا عن التأمين الدفاعي والحفاظ على النتيجة في الدقائق المتبقية، دفع المدرب معين الشعباني بالمدافع محمد علي اليعقوبي مكان المهاجم طه ياسين الخنيسي

دق 57- بن شريفية يتصدى بشكل رائع للتسديدة المقصية من مالانغو ويحرمه من افتتاح النتيجة

د54- البديل مالانغو يصوب بيسراه بقوة والكرة كادت تصيب مرمى بن شريفية.

- تغيير لمازيمبي بخروج مبوتو ودخول اللاعب بين مالاندو

-نهاية الفترة الاولى من مواجه مازيمبي والترجي التونسي بالتعادل السلبي.

د44- الحارس بن شريفية ينقذ فريقه من هدف محقق بعد تصديه برشاقة لتسديدة المهاجم ميسشاك اليا

د32- الجزائري يوسف البلايلي ينفذ مخالفة مباشرة والكرة تمر بجانب مرمى الحارس سيلفان غبوهوو

د29- فرصة خطيرة للترجي، غيلان الشعلاني يسدد بقوة والحارس برشاقة يحول وجهة الكرة الى ركنية

- في ظل استماتة دفاع الترجي، لا يزال مازيمبي يبحث عن الحلول للوصول الى شباك الحارس بن شريفية

د8- فرصة خطيرة لمازيمبي عبر عرضية من جوزيف اوشايا نحو اليا لكن الكرة ارتطمت بالمدافع أيمن بن محمد وكادت تدخل بالخطأ في مرمى بن شريفيةز

د6- مازيمبي يضغط على دفاع الترجي التونسي من الجهة اليسرى وبعد عرضية كاد موليكا من تسديدة قوية ان يغالط الحارس معز بن شريفية.

الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز يطلق صافرة انطلاق مواجهة لبومباشي

تشكيلتا الترجي التونسي ومازيمبي