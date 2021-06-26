"التدارك" شعار الوداد أمام كايزر تشيفس من قبل beIN SPORTS June 26, 2021 12:52 2:16 دقيقة بعد سقوط مفاجئ في المغرب يجد الوداد نفسه أمام حتميّة الانتصار على مستضيفه الجنوب إفريقي كايزر تشيفس في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الوداد الرياضي الوداد دوري أبطال إفريقيا كايزر تشيفس -آخر الفيديوهات 2:16 دقيقة "التدارك" شعار الوداد أمام كايزر تشيفس 0:56 دقيقة مقابلة حصرية مع أسطورة حراسة المرمى دينو زوف 2:28 دقيقة ويلز تواجه الدنمارك في مفتتح مباريات ثمن النهائي 3:13 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيطاليا والنمسا 3:13 دقيقة مباراة إيطاليا والنمسا - التغطية الخاصة 2:04 دقيقة يورو 2020: أسماء لفتت الأنظار في دور المجموعات 3:10 دقيقة مباراة الأهلي والترجي - التغطية الخاصة 0:43 دقيقة طواف فرنسا على أهبة الانطلاق 2:09 دقيقة ماذا قال المطوع عن إنجازه العالمي ؟ 0:46 دقيقة اللائحة النهائية لمنتخبات كأس العرب FIFA قطر 2021™