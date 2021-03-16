متابعة: مازن الريس



انتصر الأهلي المصري على مضيفه فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية 3-0 اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال أفريقيا.

وسجّل أهداف مباراة الأهلي وفيتا كلوب كلّ من محمد شريف (6) ومحمد مجدي قفشة (19) وطاهر (78).

ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن سيمبا التنزاني المتصدر والذي انتصر بثلاثية على ضيفه المريخ السوداني، حملت توقيع الموزومبيقي ميكويسوني وحسيني وموغالو (18 و39 و50).

وكان مراسل قنواتنا قد أفاد بإصابة 8 لاعبين من المريخ السوداني بفيروس كورونا قبل انطلاق المباراة بقرابة ساعة.





مباراة الأهلي وفيتا كلوب - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بفوز ثمين للأهلي 3-0.

(79) هدف: طاهر يحسم المواجهة بهدف ثالث من هجمة مرتدة منظمة.

(75) الشناوي يقظ لكافة الكرات العرضية من لاعبي فيتا كلوب.

ضغط لاعبي فيتا كلوب لم يثمر عن شيء بفضل انضباط لاعبي الأهلي اللافت مع محاولات الفريق المصري في زيادة الغلة قبل 25 دقيقة من النهاية.

(55) الحظ يساند الأهلي بفشل المضيف في تسجيل هدف تذليل الفارق من تسديدة جاورت المرمى.

(50) القائم يقف في طريق تسديدة لوزولو أخطر لاعبي فيتا كلوب.

انطلاق الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي 2-0.

(45+2) قفشة يهدر فرصة زيادة الغلة من ركلة حرة مباشرة قريبة.

(38) قائم الشناوي يحرم فيتا كلوب من فرصة تذليل الفارق بعد تسديدة قوية.

- فيتا كلوب يتحسن نسبياً لكن تمركز لاعبي الأهلي الجيد يبقى مرماهم بعيداً عن الخطورة مع مرور نصف ساعة على انطلاق المباراة.

(22) مرتدة مثالية للأهلي لكن قفشة ومحمد شريف يتعاملان مع الكرة بطريقة سيئة.

(19) هدف: قفشة يعوّض الفرصة التي أهدرها بهدف للذكرى يعزز به تقدم الأهلي 2-0.

(15) مروان محسن يجرب مرة أخرى وهو في وضعية شبه انفراد لكن الحارس في المكان المناسب.

(13) تسديدة خطيرة جداً من مروان محسن تنحرف عن المرمى.

(10) قفشة يهدر بطريقة لا تصدق فرصة الهدف الثاني بعد مجهود مميز من أجايي.

(6) هدف: محمد شريف يمنح الأفضلية للأهلي بطريقة رائعة.

الأهلي يدخل اللقاء بنوايا هجومية في أول ثلاث دقائق.





للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي

وصدرت التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي والتي ستخوض المباراة القوية أمام فيتا كلوب، والتي ضمت العديد من الخيارات الهجومية مثل مروان وأجايي وقفشة.