مشاهدة مباراة الوداد الرياضي والنجم الساحلي مباشر

مباراة الوداد والنجم الساحلي بث مباشر

يستضيف الوداد الرياضي المغربي منافسه النجم الساحلي التونسي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وعينه على تحقيق الانتصار بغية وضع قدم في المربع الذهبي من المسابقة القارية.

موعد مباراة الوداد والنجم سيكون اليوم السبت 29 شباط/فبراير في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، الثامنة بتوقيت المغرب وتونس.

مباراة الوداد الرياضي والنجم الساحلي تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة الوداد والنجم على الانترنت عبر beIN CONNECT.

التغطية المباشرة لمباراة النجم الساحلي والوداد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا

نهاية الشوط الأول: الوداد (1) - النجم الساحلي (0)

دق 40: أنانية المهاجم سليمان كوليبالي وتألق حارس الوداد التغناوتي يحرمان النجم من إدراك التعادل بعد أن أصرّ المحترف المالي على تسديد الكرة من زاوية ضيقة عوض التمرير لزملائه الطلقاء من الرقابة.

دق 36: مالك بعيو يفشل في استثمار موقعه المناسب ويسدّد كرة غير مركزة إلى خارج الملعب.

دق 17: لاعب الوداد يحي عطية الله يحاول بتسديدة مباغتة وحارس النجم متيقظ.

دق 11: هدف - محمد الناهيري يهز مرمى النجم الساحلي بهدف السبق من رأسية مميزة بعد عرضية من إسماعيل الحداد.

دق 3: المدافع المتقدم صدّام بن عزيزة يخطف رأسية من بين غابة من المدافعين وكرته كادت تغالط الحارس التغناوتي مبكراً.

بداية المباراة

الوداد - النجم.. تشكيلتا الفريقين