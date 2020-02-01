مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني بث مباشر

البث المباشر لمباراة الأهلي المصري والهلال السوداني

يترقب أحباء الكرة الإفريقية موقعة مرتقبة وحاسمة في دوري أبطال إفريقيا تجمع الأهلي المصري بمضيفه الهلال السوداني في أم درمان لحساب المجموعة الثانية التي ستشهد أيضاً مواجهة أخرى مهمة تجمع النجم الساحلي بضيفه بلاتينوم من زيمبابوي.

وتشهد المجموعة صراعاً طاحناً بين الثلاثي العربي حيث يتصدر الأهلي (10 نقاط) يليه النجم والهلال بذات الرصيد (9 نقاط)، ويقبع بلاتينوم في ذيل الترتيب بنقطة يتيمة.

وقبل المواجهة المصرية-السودانية المحتدمة، أشعل مدربا الفريقين الأجواء بالتحديات وتأكيد التشبث بالفوز والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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تغطية مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري لحظة لحظة حصرياً على beIN SPORTS

10 دقائق أولى لم ينجح خلالها الهلال في الدخول بأجواء المباراة نظراً للضغط الجماهيري، في حين يحاول الأهلي امتصاص هيجان الدقائق الأولى لتفادي سيناريو التأخر بهدف مبكر.

بداية المباراة

الهلال السوداني - الأهلي المصري .. تشكيلتا الفريقين