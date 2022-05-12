وجاء في بيان الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي في تويتر على الإنترنت اليوم الخميس: "في إطار التعاون و التنسيق المشترك بين اتحاد الكرة و النادي الأهلي، قام اتحاد الكرة بإرسال خطاب رسمي إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم -كاف - يطلب فيه استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الجارية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢".

وتابع البيان: "بعد انسحاب دولة السنغال من المنافسة على استضافة النهائي، وذلك إلحاقًا بالخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة للاتحاد الإفريقي على مدار الأيام الماضية، معترضاً فيها على إسناد نهائي البطولة إلى دولة المغرب، الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص".