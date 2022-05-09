وجاء في البيان الذي نشر عبر تغريدة في حساب الاتحاد الرسمي على تويتر: "ينفي الاتحاد القطري لكرة القدم ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عن استضافته المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2022".
وأضاف الاتحاد القطري أنّه لم يتم التطرق بالحديث عن هذا الأمر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الثنائية التي تربطه بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعمقها والممتدة منذ سنوات تحت مظلة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الطرفين.
ولم يقرر الاتحاد الإفريقي حتى الآن المكان الذي سيستضيف نهائي البطولة التي وصلت إلى دورها نصف النهائي، وقد لعبت مباراتي الذهاب قبل أمس السبت.