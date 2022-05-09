وجاء في البيان الذي نشر عبر تغريدة في حساب الاتحاد الرسمي على تويتر: "ينفي الاتحاد القطري لكرة القدم ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عن استضافته المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2022".

🚨 | بيان صحفي : الاتحاد القطري لكرة القدم ينفي ما يتم تداوله عن استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا pic.twitter.com/VB5hQuA5Q1 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 9, 2022

وأضاف الاتحاد القطري أنّه لم يتم التطرق بالحديث عن هذا الأمر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الثنائية التي تربطه بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعمقها والممتدة منذ سنوات تحت مظلة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الطرفين.

ولم يقرر الاتحاد الإفريقي حتى الآن المكان الذي سيستضيف نهائي البطولة التي وصلت إلى دورها نصف النهائي، وقد لعبت مباراتي الذهاب قبل أمس السبت.