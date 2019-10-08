وأعلن كاف في بيان رسمي أنه "عقب اجتماع لجنة مسابقات الأندية ونظام تراخيص الأندية بمقر الـ +كاف+ بالقاهرة مساء الثلاثاء، تقرر إعادة مباراة الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) وذلك في الثامنة مساء الخميس 24 تشرين الأول/أكتوبر بالقاهرة".

ومنح الزمالك حرية تحديد ملعب المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلن كاف أنه سيتحمل نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة.

وكانت المباراة مقررة مساء 28 أيلول/سبتمبر على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية من دون جمهور بطلب من السلطات الأمنية المصرية. لكن التقارير الصحافية المحلية أشارت إلى أن الزمالك أراد حضور مشجعيه، وهو ما وافقت عليه السلطات ولكن بشرط نقل المباراة من القاهرة الى ملعب برج العرب في الاسكندرية، وبحضور خمسة آلاف مشجع فقط.

ورفض جينيراسيون الذي فاز ذهابا على أرضه 2-1 ما جعله أمام فرصة أن يكون أول فريق من بلاده يبلغ دور المجموعات في المسابقة القارية الأم منذ 2004، قرار نقل مكان وموعد المباراة وتغيب عن الحضور، ما دفع الحكم المالي محمدو كيتا إلى إطلاق صافرته عقب انتهاء مهلة العشرين دقيقة من موعد انطلاق المباراة في الثامنة مساء.

وكشف الفريق السنغالي في بيان بلسان المتحدث باسمه تالا فال: "كان من المقرر أن نخوض حصة تدريبية الجمعة قبل 24 ساعة من المباراة كما يرد في نصوص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)".

وتابع "بشكل مفاجئ، تلقينا (...) رسالة من الكاف بتاريخ الجمعة 27 أيلول/سبتمبر تبلغنا بإرجاء المباراة الى الأحد 29 أيلول/سبتمبر".

وأضاف "كيف يمكن في 24 ساعة إرجاء مباراة؟ من المستحيل بالنسبة إلينا أن نتمكن من خوض هذه المباراة في الاسكندرية"، محذرا من أن الفريق يحتفظ بحقوقه "واذا كان ثمة حاجة الى ذلك، سنمضي حتى النهاية لطلب أن يكون كل شيء محترما للقوانين".

ثم أصدر بطل السنغال بيانا رسميا عقب تغيبه عن المباراة، جاء فيه "نحن على وشك العودة إلى دكار دون خوض مباراة الزمالك بسبب تغيير ملعب المباراة إلى الإسكندرية التي تبعد 220 كيلومترا عن القاهرة، بناء على طلب الزمالك الذي أرسل خطابا إلى الاتحاد الإفريقي ووافق عليه (الأخير). وبدوره أرسل +كاف+ إلينا خطابا بهذا المعنى يوم الجمعة الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة".

منصور يطالب بإرجاء المواجهة مع الأهلي

وبعث الاتحاد الإفريقي رسالة إلى اتحاد الكرة المصري موقعة من أمينه العام المغربي معاذ حجي، قال فيها "عقب التطورات التي وصلتنا بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، يدرس (كاف) الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة".

وأشار الاتحاد القاري إلى أن مباريات الدوري المصري التي جمعت انبي بطلائع الجيش في ملعب بتروسبورت، نادي اف سي مصر بأسوان في ستاد الكلية الحربية، المقاولون بسموحة في استاد المقاولون، أقيمت يومي 26 و28 أيلول/سبتمبر في القاهرة، فيما نقلت مباراة الزمالك وجينيراسيون من العاصمة إلى الإسكندرية.

وختم أن القرار النهائي بشأن المباراة سوف يتم اتخاذه بعد اجتماع اللجان المسؤولة في الاتحاد الإفريقي التي اتخذت الثلاثاء قرار اعادة المباراة.

وعقب التسريبات التي خرجت من مقر "كاف" بصدور قرار تأجيل المباراة مساء الثلاثاء، أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور عن أنه يفضل مواجهة جينيراسيون في استاد القاهرة الدولي.

وأشار منصور في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي إلى أنه يطالب بتأجيل مباراة قمة الدوري المحلي أمام الأهلي والمقرر اقامتها في 19 تشرين الأول/أكتوبر، إلى ما بعد المباراة القارية.

وأضاف "من الصعب أن يكون تركيز اللاعبين على مباراتين مثل جينيراسيون والأهلي، ولن نلعب المباراة حتى لو وصل بنا الأمر للانسحاب من الدوري".